Olay, Andırın ilçesinde doğa yürüyüşü yapan 19 kişilik ekipten haber alınamaması üzerine ortaya çıktı. Ekip üyelerine ulaşılamaması üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbarın ardından bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

AFAD Koordinasyonunda Arama Çalışması

Arama çalışmaları, AFAD koordinasyonunda Jandarma ve KADOSAK ekiplerinin katılımıyla yürütüldü. Ekipler, doğa yürüyüşünün gerçekleştirildiği bölgede kapsamlı arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kayıp olduğu bildirilen 19 kişilik ekibin tamamına ulaşıldı.

19 Kişinin Sağlık Durumu İyi

Ekip üyelerinin tamamının sağ olarak bulunduğu öğrenilirken, yapılan ilk kontrollerde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. 19 kişi, gerekli sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

Arama çalışmalarının ekip üyelerine ulaşılmasıyla birlikte tamamlandığı öğrenildi.



