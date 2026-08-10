AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında Türkiye genelinde gerçekleştirilen etkinliklere Kahramanmaraş da anlamlı bir programla katıldı.

Tarihi Ulu Camii’nde düzenlenen programda, başta aziz şehitler olmak üzere vefat eden teşkilat mensupları ve AK Parti teşkilatlarına emek veren isimler için Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Programda ayrıca Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi.

Teşkilat Mensupları Ulu Camii’nde Buluştu

Programa AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Muhammed Burak Gül ile birlikte partinin önceki ve mevcut dönemlerinde farklı görevlerde bulunan teşkilat mensupları, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Farklı dönemlerde teşkilat içerisinde görev alan isimlerin aynı programda buluşması, AK Parti Kahramanmaraş teşkilatındaki birlik ve beraberlik vurgusunu öne çıkardı.

Muhammed Burak Gül’den Birlik Mesajı

Programda konuşan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, partinin kuruluşundan bugüne teşkilatın farklı kademelerinde görev alan isimlerin bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti.

Gül, teşkilat çalışmalarına katkı sunan geçmiş dönem yöneticileriyle mevcut teşkilat mensuplarının aynı çatı altında buluşmasının, birlik ve dayanışma açısından önemli olduğunu ifade etti. 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen program, yapılan duaların ardından sona erdi.