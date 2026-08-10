Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı Kahramanmaraş’ta hava sıcaklığı 39 dereceye kadar yükseldi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, kent genelinde günlük yaşamı da etkiledi.

Özellikle günün en sıcak saatleri olan öğle saatlerinde kent merkezindeki hareketliliğin azaldığı gözlendi. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar ise serinlemek ve güneşten korunmak için farklı alternatiflere yöneldi.

Vatandaşlar Serin Alanlara Yöneldi

Yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle zorlanan vatandaşların bir bölümü parkları ve ağaçlık alanları tercih ederken, bazı vatandaşlar ise havuz, dere yatakları ve gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Kentte özellikle öğle saatlerinde açık alanlarda uzun süre bulunmaktan kaçınılırken, güneş ışınlarının etkisini azalttığı akşam saatlerinde cadde ve parklardaki hareketliliğin yeniden arttığı görüldü.

Uzmanlardan Sıcak Hava Uyarısı

Uzmanlar, sıcaklıkların yüksek seyrettiği günlerde özellikle güneşin en etkili olduğu saatlerde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması önerilirken, vatandaşların gün boyunca yeterli miktarda sıvı tüketmesi önem taşıyor. Açık alanda bulunmak zorunda olanların ise mümkün olduğunca gölgede kalması ve güneşten korunması tavsiye ediliyor.

Çocuklar ve Yaşlılar Daha Dikkatli Olmalı

Sıcak havanın etkilerine karşı özellikle çocuklar ve yaşlıların daha dikkatli olması gerekiyor. Bu grupların güneş altında uzun süre kalmaması ve sıcaklığın en yüksek olduğu saatlerde mümkün olduğunca serin ortamlarda bulunması öneriliyor.

Kahramanmaraş’ta sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesi beklenirken, vatandaşların hava sıcaklıklarını takip ederek günlük planlarını buna göre yapması önem taşıyor.