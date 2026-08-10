Kahramanmaraş'ta Gençler Yaz Tatilini Üreterek Değerlendiriyor

Sosyal belediyecilik anlayışını her alanda sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Yaz tatilini hem verimli hem de üretken geçirmek isteyen öğrenciler için düzenlenen Genç KAMEK Yaz Dönemi Kursları, bu yıl da zengin içerikleriyle büyük ilgi görüyor.

Şehir merkezinde tamamen ücretsiz olarak organize edilen kurslarda, 24 farklı branşta toplam 460 kursiyer eğitim alıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde teorik bilgilerini uygulamalı eğitimlerle pekiştiren gençler, hem yeni hobiler ediniyor hem de geleceğe yönelik önemli yetkinlikler kazanıyor.

Geleneksel Sanatlardan Dijital Dünyaya Geniş Eğitim Yelpazesi

Gençlerin ilgi alanlarına göre geniş bir tercih yelpazesi sunan Genç KAMEK, farklı disiplinleri aynı çatı altında buluşturuyor. Program kapsamında öne çıkan başlıca eğitim alanları şunlar:

El Sanatları ve Tasarım: Ebru, çini, seramik şekillendirme, deri minyatür ürün tasarımı, ahşap boyama, resim, temel dikiş teknikleri, kot çanta ve organizer üretimi ile pastacılık atölyeleri.

Teknoloji ve Dijital Beceriler: Mobil fotoğrafçılık, temel Python eğitimi, kod tabanlı oyun geliştirme ile dijital tasarım ve çizim atölyeleri. Bu sayede gençler geleceğin mesleklerine ilk adımı atıyor.

Yabancı Dil: A1 seviyesi İngilizce kursu ile öğrenciler temel dil becerilerini geliştirerek günlük yaşam iletişim yetkinliklerini artırıyor.

Sanat ve Müzikle Dolu Dolu Bir Yaz

Müziğe ve kültürel değerlere ilgi duyan gençler de Genç KAMEK çatısı altında yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. Keman, gitar, bağlama, kanun, ney, darbuka, bendir ve şan eğitimleri sayesinde kursiyerler müzik kültürlerini zenginleştirirken; halk oyunları kursları ise geleneksel mirasın genç kuşaklar tarafından yaşatılmasına büyük katkı sağlıyor.