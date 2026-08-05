Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kalkma mücadelesini kararlılıkla sürdüren Kahramanmaraş'ta iş dünyasının çatı kuruluşu Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının (KMTSO) yeniden inşa edilen modern hizmet binası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen görkemli törenle hizmete açıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılış programının ardından değerlendirmelerde bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, törene iştirak eden tüm protokol üyelerine, iş insanlarına ve davetlilere teşekkür ederek, yeni hizmet binasının Kahramanmaraş iş dünyası için hayırlı olmasını diledi.

Yeni hizmet binasının sadece fiziki bir yapıdan ibaret olmadığını, şehrin üretim gücünü, girişimci ruhunu ve geleceğe olan inancını temsil ettiğini ifade eden Başkan Buluntu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu bina, Kahramanmaraş iş dünyasının ortak emeğinin, birlik ve beraberliğinin bir eseridir. Burada üyelerimize daha nitelikli hizmet sunacak, şehrimizin ekonomik hedeflerine katkı sağlayacak çok daha büyük çalışmalara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz." dedi.

Konuşmasının devamında Kahramanmaraş'ın ticaret ve sanayide Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Buluntu, kentin güçlü üretim altyapısı, girişimcilik kültürü ve ihracat potansiyeliyle ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Tekstilden gıdaya, metal mutfak eşyalarından kâğıt sektörüne kadar birçok alanda üretim gerçekleştiren Kahramanmaraş'ın, zorluklara rağmen üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracatını artırmaya devam ettiğini vurguladı.

Başkan Buluntu, "Kahramanmaraş, çalışkan sanayicisi, üreticisi ve girişimcisiyle her zaman ülkemizin kalkınmasına güç veren şehirlerden biri olmuştur. Depremin ardından gösterdiğimiz dayanışma ve azim sayesinde yeniden ayağa kalktık. Bundan sonra da üretimden, ihracattan ve istihdamdan taviz vermeden şehrimizi daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

İş dünyasının ortak sesi olarak yürüttüğü çalışmalarla üyelerinin beklentilerini önceleyen ve Kahramanmaraş'ın ekonomik gelişimi için projeler üretmeye devam eden KMTSO, yeni hizmet binasıyla birlikte üyelerine daha modern, daha hızlı ve daha etkin hizmet sunmayı hedefliyor.

Açılışı gerçekleştirilen yeni merkez, yalnızca kurumsal hizmetlerin verileceği bir bina değil; aynı zamanda Kahramanmaraş'ın üretim, ticaret ve sanayideki yükselişinin simgelerinden biri olarak kentin ekonomik geleceğine yön verecek önemli bir merkez olma özelliği taşıyor.