Yaklaşık bir asırlık kurumsal geçmişiyle Kahramanmaraş iş dünyasının en önemli çatı kuruluşlarından biri olan KMTSO, yeni hizmet binasıyla üyelerine daha modern, daha hızlı ve daha etkin hizmet sunacak.

Çağın ihtiyaçlarına uygun mimarisi, teknolojik altyapısı ve fonksiyonel kullanım alanlarıyla dikkat çeken bina, iş dünyasının gelişimine katkı sağlayacak önemli bir merkez olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada Kahramanmaraş’ta bulunmaktan büyük bir onur duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanların ve vatanseverlerin memleketi Maraş’ta bizleri muhabbetle bağrınıza bastınız. İstiklal Harbi’nin kahraman şehri; Sütçü İmam’ın, Rıdvan Hoca’nın, Senem Ayşe’nin, Necip Fazıl’ın ve Yedi Güzel Adam’ın vatanında bulunmaktan şeref duyuyorum.” dedi.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Hisarcıklıoğlu, depremde ailesiyle birlikte yaşamını yitiren KMTSO’nun merhum Genel Sekreteri Yılmaz Ülker ile TOBB Yönetim Kurulunda birlikte görev yaptığı merhum Mehmet Balduk’u da minnet ve dualarla yâd etti.

Kahramanmaraş’a 18’inci kez geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, şehrin Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında yer alan 16 firması, iki üniversitesi ve güçlü üretim altyapısıyla ülke ekonomisinde önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, “Kahramanmaraş; tekstil, iplik, metal mutfak eşyaları, kâğıt, çimento, gıda ve tarım sektörlerinde güçlü bir üretim kültürüne sahiptir. TUSAŞ yatırımıyla birlikte savunma sanayisine de Kahramanmaraş’ın damgası vurulacaktır.” ifadelerini kullandı.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ile Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz’ün şehrin sorunlarını Ankara’da güçlü şekilde temsil ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mustafa Başkanımız üyelerimizin dertlerine tercüman oluyor ve çözüm için büyük gayret gösteriyor. Kahramanmaraş’taki oda ve borsalarımız, üyelerine Avrupa standartlarında, beş yıldızlı hizmet sunuyor.” diye konuştu.

KMTSO Yeni Hizmet Binası’nın şehrin geleceğine yapılmış önemli bir yatırım olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Yeni hizmet binası bir vizyon işidir. Üyesine en kaliteli hizmeti sunmayı ve şehrini zenginleştirmeyi amaçlayan çağdaş bir yönetim anlayışının eseridir. Bu güçlü vizyondan dolayı Mustafa kardeşimi, yönetimini, meclisini ve tüm çalışma arkadaşlarını yürekten kutluyorum.” dedi.

İş dünyasının finansmana erişim, yüksek faiz, kredi kısıtlamaları ve ihracatta rekabet kaybı gibi önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, bu sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlara aktardıklarını söyledi.

TOBB’un girişimleri sonucunda KGF kefaletli TOBB Nefes Kredilerinin yeniden başlatıldığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, reel sektöre yönelik desteklerin artırılması için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Hisarcıklıoğlu sözlerini, “Ben asla umutsuz değilim; girişimci umutsuz olamaz. Birlik ve beraberlik içinde, istişareden ve ortak akıldan ayrılmadan bu zorlukları aşacağız. İnşallah Kahramanmaraş; ticarette, tarımda, sanayide ve ihracatta çok daha büyük başarılara imza atacaktır.” ifadeleriyle tamamladı.