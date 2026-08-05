Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek borsa yönetimiyle bir araya geldi.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası hizmet binasında gerçekleşen ziyarette TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ile meclis üyeleri tarafından karşılandı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Kahramanmaraş'ın ticari potansiyeli, üretim kapasitesi ve iş dünyasının güncel gündemine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaret kapsamında kent ekonomisinin gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar ile ticaret borsalarının bölgesel kalkınmadaki rolü üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının talep ve beklentilerini dinlerken, TOBB'un yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na destekleri ve kente gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Gerçekleşen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.