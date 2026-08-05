Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde teknolojinin ulaşamadığı dağlık ve engebeli arazilerde buğday hasadı, geleneksel yöntemlerle yapılmaya devam ediyor. Biçerdöverlerin çalışmasının mümkün olmadığı tarlalarda mahalle sakinleri bir araya gelerek imece usulüyle hasat gerçekleştiriyor.

Yıllardır süregelen bu dayanışma kültürü sayesinde üreticiler hem iş yükünü hafifletiyor hem de bölgenin köklü tarım geleneğini yaşatıyor.

Orak ve Tırpanla Hasat Ediliyor

Hasat döneminde sabahın erken saatlerinde tarlalara gelen çiftçiler, orak ve tırpanlarla buğdayları biçiyor. Daha sonra demet haline getirilen ekinler traktör römorklarına yüklenerek patoz makinelerinin bulunduğu harman alanına taşınıyor.

Zorlu arazi şartlarına rağmen el emeğiyle sürdürülen bu yöntem, Andırın kırsalında her yıl uygulanmaya devam ediyor.

"İşlerimizi Dayanışmayla Tamamlıyoruz"

Halbur Yaylası'nda buğday üretimi yapan çiftçilerden Ahmet Evleksiz, hasat döneminde mahalle sakinlerinin birbirine destek olduğunu belirterek, imece kültürünün üretimi kolaylaştırdığını ifade etti.

Bölge sakinlerinden Mehmet Türkmenoğlu ise engebeli arazi yapısı nedeniyle modern tarım makinelerinin tarlalara ulaşamadığını söyledi. Bu nedenle her yıl komşularıyla birlikte geleneksel yöntemlerle hasat yaptıklarını dile getiren Türkmenoğlu, imece kültürünün hem üretime hem de mahalle dayanışmasına önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Gelenek Gelecek Nesillere Aktarılıyor

Andırın'ın yüksek kesimlerinde sürdürülen imece usulü hasat, sadece tarımsal üretimin değil, aynı zamanda Anadolu'nun köklü dayanışma kültürünün de yaşatılmasını sağlıyor. Mahalle sakinleri, yıllardır süren bu geleneği gelecek kuşaklara aktarmak için hasat dönemlerinde birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam ediyor.