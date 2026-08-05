Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın ulaşımdan altyapıya, çevre düzenlemeden sosyal hizmetlere kadar birçok alanda yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda çalışma gerçekleştirilen noktalardan biri de Andırın kırsalında bulunan Kesik – Altınboğa - Orhaniye – Akifiye – Çokak ve Çiğşar grup yolu üzerindeki 5 kilometrelik Kesik ile Altınboğa hattı oldu.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Andırınlı vatandaşların sıklıkla kullandığı arterde zemin güçlendirme, altyapı ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler, zemin güçlendirme ve altyapı iyileştirme çalışmaları sonrasında 5 kilometre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt serimine geçecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kesik ile Altınboğa yol hattı hem güvenliği hem de konforu ile vatandaşlara daha rahat ve kesintisiz bir ulaşım imkânı sunacak.

Mahalle Sakinlerinden Başkan Görgel’e Hizmet Teşekkürü

Bölgede gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinlerinden Ali Seyfioğlu, “Bu yolun iyileştirilmesi buraya ulaşım sağlayan köyler için bir nimet değerinde. Şu anda burada genişletme çalışması yapılıyor ve ilerleyen günlerde sıcak asfalt dökülecek. İlçemizi unutmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e teşekkür ederim” dedi. Bir diğer vatandaş Zahide Seyfioğlu ise, yapılan çalışmanın bölgedeki ulaşımı önemli ölçüde rahatlattığını belirterek, “Bu yolu kullanan birçok köy var ve bu yolun modernize edilmesi herkes için çok önemli. Yolumuz çok iyi olacak ve herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.