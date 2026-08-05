Kahramanmaraş'ta düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, kültürel ve sosyal etkinliklerin yanı sıra toplumsal farkındalık çalışmalarıyla da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Fuar alanında sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan Filistin farkındalık standı, gün boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Farklı sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve platformların ortak çalışmasıyla oluşturulan stantta, Filistin'de yaşanan insani durum hakkında ziyaretçilere bilgi veriliyor. Gönüllüler, vatandaşlarla birebir görüşerek farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Maraş Boykot Nöbeti gönüllülerinden Leyla Özbay, ortak bir amaç doğrultusunda bir araya geldiklerini belirterek, fuarda yer almalarının temel hedefinin Filistin'de yaşanan insani drama dikkat çekmek ve toplumda duyarlılığı artırmak olduğunu ifade etti.

Stantta ziyaretçilere, boykot çağrılarının gerekçeleri, Filistin'e destek amacıyla yürütülen sivil çalışmalar ve bireysel düzeyde yapılabilecek dayanışma faaliyetleri hakkında bilgi aktarılıyor.

Fuarı ziyaret eden vatandaşlar da standa ilgi gösterirken, gönüllüler toplumsal farkındalığın artırılması için çalışmalarını fuar boyunca sürdüreceklerini belirtti.