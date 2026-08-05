Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam sıralarında Pazarcık ilçesi Aksu Yolu civarında meydana geldi. Bir kişinin araçtan düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, PVC üretimi yapan bir iş yerine ait açık kasa kamyonetin sürücüsü M.Ş. idaresindeki aracın kasasında yolculuk yapan M.E. isimli şahsın, kasada bulunan reklam panosunun rüzgârın etkisiyle kendisine çarpması sonucu dengesini kaybederek araçtan düştüğü belirlendi.

Ağır yaralanan M.E., olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.