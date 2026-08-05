Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde KAFUM'da düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden renkli etkinlikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Bir ay boyunca sürecek organizasyonun ilk günlerinden itibaren oluşan yoğun ilgi, fuarın Kahramanmaraş'ın sosyal ve kültürel yaşamına kattığı değeri bir kez daha gözler önüne sererken, alanda oluşan birlik ve beraberlik atmosferi de büyük beğeni topluyor.

Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği fuar alanında aileler çocuklarıyla birlikte eğlence alanlarını gezerken, gençler gün boyu düzenlenen etkinliklerle keyifli vakit geçiriyor.

Fuarın en dikkat çeken etkinliklerinden biri ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının sahnelediği görkemli gösteri oldu.

Tarihi ezgilerin KAFUM'u doldurduğu gösteride mehter marşları fuar alanında adeta yankılanırken, ziyaretçiler bu eşsiz performansı büyük bir ilgi ve hayranlıkla takip etti.

Marşlara alkışlarla eşlik eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları ölümsüzleştirirken, gösteri fuarın en çok ilgi gören etkinlikleri arasında yer aldı.

Osmanlı'nın köklü kültürünü yansıtan mehter gösterisi, fuarın coşkusuna ayrı bir renk katarken, alanda bulunan vatandaşlara hem duygu dolu hem de gurur verici anlar yaşattı.

Özellikle çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği gösteri, geçmişten günümüze uzanan kültürel mirasın yaşatılması adına da takdir topladı.

Her geçen gün artan ziyaretçi sayısıyla fuar, Kahramanmaraş'ın en önemli sosyal ve kültürel organizasyonlarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, Büyükşehir Belediyesinin şehre değer katan etkinlik anlayışı da vatandaşlardan tam not alıyor.