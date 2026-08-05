Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kalkma mücadelesini kararlılıkla sürdüren Kahramanmaraş, ekonomik kalkınma yolculuğunda bir önemli eşiği daha geride bıraktı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının (KMTSO) yeniden inşa edilen modern hizmet binası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen görkemli törenle kapılarını hizmete açtı.

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, açılış töreninde katılımcılara hitap ederek Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının 100 yıllık tarihi boyunca şehrin ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti.

Odanın kurulduğu günden bu yana tüccar ve sanayicilerin ortak sesi olduğunu ifade eden Öksüz, KMTSO’nun üretim, yatırım, ihracat ve istihdamın geliştirilmesine yönelik çalışmalarıyla Kahramanmaraş ekonomisine öncülük ettiğini söyledi.

6 Şubat depremlerinin ardından iş dünyasının sergilediği dayanışmanın, şehrin yeniden ayağa kalkma sürecine önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Öksüz, yeni hizmet binasının bu azmin ve ortak iradenin kalıcı bir eseri olduğunu dile getirdi.

Öksüz, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni hizmet binamız, yalnızca fiziki bir yapı değil; Kahramanmaraş iş dünyasının birlik ve beraberlik ruhunun somut bir ifadesidir. Şehrimizin yaşadığı büyük felaketin ardından böylesine anlamlı bir eseri Odamızın 100’üncü yılında hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.