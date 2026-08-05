Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi, yaz aylarında hem şifa arayanların hem de sıcak havadan uzaklaşmak isteyenlerin gözde rotaları arasında yer alıyor. Termal su kaynakları ve serin yayla havasıyla dikkat çeken mahalle, yaz sezonunda binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Ilıca Mahallesi’nde nüfus, özellikle hafta sonlarında 25 bine kadar yükseliyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçiler, bölgenin doğal güzellikleri ve termal imkanlarından faydalanıyor.

Termal Su ve Serin Hava Bir Arada

Yaklaşık 40-45 derece sıcaklıktaki termal suyuyla sağlık turizminin önemli merkezlerinden biri olan Ilıca, doğal yapısı ve temiz havasıyla da öne çıkıyor.

Sıcak yaz günlerinde serin yayla iklimini tercih eden vatandaşlar, hem dinlenme hem de doğayla iç içe vakit geçirme imkânı buluyor.

Esnafın Yüzü Gülüyor

Yaz sezonunda yaşanan yoğunluk, bölge ekonomisine de hareketlilik kazandırıyor. Kaplıca tesisleri, pansiyonlar, restoranlar ve yöresel ürün satışı yapan işletmeler, artan ziyaretçi sayısıyla birlikte yoğun bir sezon geçiriyor.

Bölge esnafı, yaz aylarında Türkiye'nin birçok ilinden misafir ağırladıklarını belirterek, oluşan hareketliliğin ekonomik açıdan önemli katkı sağladığını ifade etti.

"Turizm Potansiyelimiz Daha da Artacak"

Ilıca Mahallesi Muhtarı Cuma Karalar, bölgenin hem sağlık turizmi hem de yayla turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Karalar, devam eden altyapı yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte Ilıca'nın daha modern bir turizm merkezine dönüşeceğini belirterek, bölgenin önümüzdeki yıllarda çok daha fazla ziyaretçiyi ağırlayacağına inandıklarını dile getirdi.