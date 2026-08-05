Kahramanmaraş'ta Uluslararası Pedallar Coşkusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) destekleriyle hayata geçirilen 3. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı, tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin tanıtımına ve spor turizmine büyük katkı sağlayan organizasyonun ikinci gününde, dünyanın dört bir yanından gelen sporcular Kahramanmaraş yollarında kıyasıya rekabet etti.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nden (KAFUM) verilen startla hareket eden 31 ülkeden 135 sporcu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in işaretiyle şehir etabında pedal çevirmeye başladı.

114 Kilometrelik Zorlu Parkurda Kürsü Heyecanı

Türkoğlu ve Pazarcık güzergahını kapsayan toplam 114 kilometrelik zorlu parkuru başarıyla geride bırakan sporcular, yeniden başlangıç noktası olan KAFUM'da finiş çizgisini geçti. Büyük bir heyecana sahne olan ikinci etabın sonunda dereceye giren sporcular ve ülkeleri şu şekilde sıralandı:

Birinci: Dusan Rajovic (İtalya)

İkinci: Lucas Carstensen (Japonya)

Üçüncü: Emin Mehmet Çiçek (Türkiye)

Yarış sonunda düzenlenen görkemli törenle dereceye giren başarılı sporculara madalya ve ödülleri takdim edildi.

Heyecan Yarın Afşin Etabıyla Devam Ediyor

Uluslararası organizasyon, hız kesmeden tüm coşkusuyla sürecek. Yarış takvimine göre:

Yarın: Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi - Başkonuş etabı gerçekleştirilecek.

7 Ağustos: Yeşilgöz - KAFUM etabı ile büyük organizasyon final yaparak sona erecek.

Kahramanmaraş'ın eşsiz coğrafyasında pedal çeviren sporcular, hem kıyasıya yarışıyor hem de kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buluyor.