KAFUM'da Alternatif Rock Rüzgarı Esecek

Kahramanmaraş'ta yaz akşamlarının vazgeçilmez buluşma noktası haline gelen ve "Ailecek Fuardayız" sloganıyla binlerce vatandaşı ağırlayan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, heyecan dolu etkinlikleriyle hız kesmeden devam ediyor. Organizasyonun altıncı günü olan 6 Ağustos Perşembe günü Madrigal, Kahramanmaraşlı hayranlarıyla buluşacak.

Son yıllarda dillere pelesenk olan hit şarkılarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan başarılı grup, KAFUM Fuar Alanı'nı dolduran müzikseverlere enerji dolu bir gece sunmaya hazırlanıyor.

Konser Saati ve Detaylar Netleşti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, binlerce vatandaşın akın etmesi beklenen dev konser için tüm hazırlıklar tamamlandı. Madrigal, saat 21.30'da KAFUM Fuar Alanı sahnesinde yerini alacak.

Tüm Kahramanmaraşlılar Davetlidir

Fuarın sosyal, kültürel ve eğlence dolu atmosferine renk katacak olan bu özel konsere tüm vatandaşlar davet edildi. Alanda kurulacak dev buluşmada, hem fuarın sunduğu alışveriş ve atölye imkanlarının tadı çıkarılacak hem de Madrigal'in şarkılarıyla unutulmaz bir yaz akşamına imza atılacak.