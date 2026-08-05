23, 24 ve 25 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen dört ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve sentetik ecza ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit paraya da el konuldu.

Operasyonlarda 1,20 gram metamfetamin, 15,77 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 21,12 gram esrar, 2 bin 718 adet sentetik ecza hapı ile 28 bin 400 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli mercilere çıkarılan 9 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.