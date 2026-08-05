Kesintisiz İletişim ve Hızlı Çözüm: ALO 153 Görev Başında

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların taleplerine en kısa sürede yanıt vermek ve şehir genelindeki sorunlara anında çözüm üretmek amacıyla hayata geçirdiği ALO 153 Çağrı Merkezi ile kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor. Gelişmiş dijital altyapı ve yapay zekâ sistemleriyle güçlendirilen çağrı merkezi, vatandaşların belediyeye kolayca ulaşmasını sağlayan en kritik köprülerin başında geliyor.

Temizlik hizmetlerinden çevre sağlığına, sosyal yardımlardan altyapı ve yol çalışmalarına, veterinerlik hizmetlerinden acil müdahale gerektiren durumlara kadar geniş bir yelpazede gelen talepler, anlık olarak ilgili birimlere iletilerek titizlikle takip ediliyor.

Temmuz Ayında 18 Bin 646 Çağrı Sonuçlandırıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan Temmuz ayı istatistiklerine göre, yaz dönemi hareketliliğiyle birlikte çağrı merkezine toplam 18 bin 646 başvuru ulaştı. Yoğun başvuru trafiğine rağmen profesyonel bir ekiple ve sistemli bir şekilde yürütülen süreçler sayesinde tüm talepler kayıt altına alınarak kısa süre içinde sonuçlandırıldı.

Bu sayede vatandaşlardan gelen hiçbir talebin karşılıksız kalmasının önüne geçilirken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin sunduğu kamu hizmetlerinin kalitesi de her geçen gün artırılıyor. ALO 153 Çağrı Merkezi, sadece bir iletişim hattı olmanın ötesinde, etkin ve şeffaf şehir yönetiminin en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.