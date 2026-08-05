Edinilen bilgilere göre, 4 Ağustos 2026 tarihinde saat 08.50 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, Kerimli Mahallesi’nde yaşayan 71 yaşındaki Ali Artıkaslan’dan iki gündür haber alınamadığı bildirildi. İhbarın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Kahramanmaraş AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları katıldı. Ekipler, kayıp vatandaşın bulunabilmesi için ilk günden itibaren geniş çaplı çalışma başlatırken, aramalarda drone desteğinden de yararlanıldı.

Karadan sürdürülen arama çalışmalarının yanı sıra nehir ve barajlarda da incelemeler gerçekleştirildi. Berke Barajı’nda şüpheli bir cismin görüldüğüne yönelik ihbar üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda sudan çıkarılan kişinin, kayıp olarak aranan Ali Artıkaslan olduğu belirlendi.

İlk değerlendirmelere göre Ali Artıkaslan’ın baraja düşerek yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.