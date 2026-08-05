Şehit aileleri adına yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kendilerini kabul ettiği ve taleplerini dinlediği için en kalbi şükranların sunulduğu ifade edildi. Açıklamada, 21 kişiden oluşan heyette yer alan aile bireylerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tek tek dinlendiği, yaşadıkları acıları ve taleplerini doğrudan iletme fırsatı bulduğu belirtildi.

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Mesajda, görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailelerin talepleriyle ilgili sürecin en kısa sürede başlatılacağı kaydedildi.

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Şehit aileleri, açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha teşekkür ederek, bu buluşmanın gerçekleşmesine katkı sunan isimlere de şükranlarını iletti.

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Yayımlanan mesajda; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Dr. İrfan Karatutlu ve Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora’nın yanı sıra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül’e de teşekkür edildi.