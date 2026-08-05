Dulkadiroğlu'nda Ulaşım Standartları Yükseliyor

Şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımları ve asfalt seferberliği ile dikkat çeken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kesintisiz bir seyahat imkânı sunmayı amaçlayan ekiplerin yeni adresi, Dulkadiroğlu ilçesinde yoğun olarak kullanılan Hacı Murat Caddesi oldu.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, bölgedeki ulaşım altyapısı tamamen modernize edilerek uzun yıllar hizmet verecek bir yapıya kavuşturuluyor.

1,5 Kilometrelik Arter Sıcak Asfaltla Buluşuyor

Yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki güzergahta başlatılan çalışmalar, planlı bir şekilde aşama aşama ilerliyor. Projenin mevcut aşamaları şu şekilde gerçekleştiriliyor:

Kazı ve Zemin Hazırlıkları: Altyapı çalışmaları ve zamanla yaşanan deformasyonlar nedeniyle yıpranan mevcut yol yüzeyinde kapsamlı kazı işlemleri yapılıyor.

Dayanıklı Altyapı: Sıcak asfalt uygulaması öncesinde yolun mukavemetini artıracak temel hazırlıkları titizlikle tamamlanıyor.

Modern Görünüm: Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte cadde baştan sona sıcak asfaltla kaplanarak modern, konforlu ve güvenli bir görünüme kavuşacak.

Trafik Akışı Daha Düzenli Hale Gelecek

Şehir içi ulaşımda kritik bir bağlantı noktası olma özelliği taşıyan Hacı Murat Caddesi'nde gerçekleştirilen bu yenileme çalışmalarının bitmesiyle birlikte, bölgedeki trafik akışının çok daha düzenli, akıcı ve güvenli hale gelmesi bekleniyor. Büyükşehir Belediyesinin kırsal ve merkez ayrımı yapmaksızın sürdürdüğü yol hamleleri, bölge sakinlerinden tam not alıyor.