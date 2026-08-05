Dulkadiroğlu Kırsalında Ulaşım Standartları Yükseliyor

Şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara kesintisiz seyahat imkânı sunmak için çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde de projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan ve bölge halkı için kritik öneme sahip Maksutuşağı Grup Yolu baştan sona modernize edilerek tamamlandı.

Toplam 45 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje; Maksutuşağı, Halkaçayırı, Abbaslar, Arslanbey ve Alibeyuşağı mahalleleri başta olmak üzere çevre yerleşim yerlerinin ulaşımını konforlu hale getirdi. Aynı zamanda Gaziantep bağlantısını sağlayan bu güzergah, bölgedeki lojistik ve günlük hareketliliği büyük ölçüde rahatlattı.

Önce Genişletildi, Ardından Sıcak Asfaltla Kaplandı

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, bölgedeki trafik güvenliğini artırmak amacıyla iki aşamalı olarak gerçekleştirildi:

Yol Genişletme Çalışması: Daha önce 6 metre genişliğe sahip olan güzergâh, gerçekleştirilen kapsamlı düzenlemelerle 12 metreye çıkarıldı. Bu sayede karşılıklı araç geçişleri çok daha güvenli ve rahat bir yapıya kavuştu.

Sıcak Asfalt Kaplama: Genişletilen ve alt yapısı güçlendirilen 5 kilometre uzunluğundaki yol, son aşamada baştan sona sıcak asfalt ile kaplanarak uzun yıllar dayanıklı ve konforlu bir şekilde hizmet verecek bir standarda ulaştırıldı.

Bölge Halkına Uzun Yıllar Hizmet Verecek

Tamamlanan bu dev yatırım sayesinde, özellikle kış aylarında yaşanan ulaşım zorlukları ortadan kaldırılırken, kırsal kesimdeki vatandaşların şehir merkezine ve komşu ile ulaşımı hızlandı. Büyükşehir Belediyesinin kırsal ulaşım altyapısına kazandırdığı bu modern koridor, bölge halkından tam not aldı.