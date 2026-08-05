KAFUM Fuar Alanı'nda Bu Akşam Müzik Rüzgarı Esecek

Kahramanmaraş’ta yaz akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ve "Ailecek Fuardayız" sloganıyla binlerce vatandaşı ağırlayan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, dopdolu etkinlik takvimiyle hız kesmeden devam ediyor. Organizasyonun en çok merak edilen günlerinden biri olan 5 Ağustos Çarşamba günü, Kahramanmaraşlıların gönlünde taht kurmuş yerel sesler sahne alacak.

Konser Saatleri ve Program Detayları Netleşti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, KAFUM Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek dev konser maratonunda sahne sırası şu şekilde olacak:

Saat 20.00: Sevilen sanatçı Haktan Yavuz, en güzel eserleriyle sahnede yerini alacak.

Saat 21.30: Şehrin bir diğer güçlü sesi Yener Bulut, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Tüm Kahramanmaraşlılar Davetlidir

Birbirinden değerli eserlerin hep bir ağızdan seslendirileceği, coşkunun ve eğlencenin tavan yapacağı bu özel geceye tüm vatandaşlar davet edildi. Fuar alanını dolduracak olan müzikseverler, hem fuarın sunduğu sosyal imkanların tadını çıkaracak hem de hemşehrisi olan başarılı sanatçılarla keyifli bir yaz akşamı geçirecek.