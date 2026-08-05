Şehrin köklü geçmişini korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tarihi yapıları ayağa kaldırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde yer alan ve 20’nci yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde inşa edildiği tahmin edilen Çiftaslan Konağı için kapsamlı bir restorasyon süreci başlatılıyor.

Kamulaştırma aşamasının ardından ihalesi de başarıyla sonuçlandırılan tarihi yapı, uzman ekiplerin titiz çalışmasıyla özgün mimari kimliğine kavuşturulacak. Toplam 32 Milyon TL yatırımla hayata geçirilecek projenin 2027 yılının Ocak ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Osmanlı'dan Erken Cumhuriyet'e Uzanan Eşsiz Mimari

Kahramanmaraş'ın sivil mimari geleneklerinin en seçkin örneklerinden biri olan Çiftaslan Konağı; bölgeye özgü kesme taş ve ahşabın kusursuz uyumunu yansıtıyor.

Proje detaylarına göre yapılacak çalışmalarla yapının öne çıkan özellikleri şöyle gün yüzüne çıkacak:

Betonarme Eklentiler Kaldırılacak: Zaman içerisinde yapıya eklenen ve özgün dokuyu bozan betonarme bölümler sökülerek orijinal mimari doku ortaya çıkarılacak.

Geleneksel Unsurlar Korunacak: Sokağa uzanan geniş cumbalar, karakteristik giyotin pencereler ve geleneksel Maraş evlerinin vazgeçilmezi olan "hayat" adı verilen geniş iç avlu titizlikle restore edilecek.

Taşıyıcı Sistem Güçlendirilecek: Cephe düzeni, ahşap ve taş işçiliği gibi geleneksel detaylar uzmanlarca korunarak geleceğe taşınacak.

Başkan Görgel: "Güçlü Bir Gelecek, Köklerine Sahip Çıkan Şehircilikle Mümkün"

Restorasyon öncesinde tarihi konakta bizzat incelemelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, teknik ekipten bilgi alarak çalışmaların titizlikle yürütülmesi talimatını verdi.

Kahramanmaraş'ın medeniyetler izi taşıyan kadim bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Görgel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren kültürel mirasımıza sahip çıkmayı önceliklerimiz arasında gördük. Bugün başlattığımız Çiftaslan Konağı restorasyonu da bu anlayışın önemli örneklerinden biri. Yapıyı aslına uygun şekilde ayağa kaldıracak, zaman içerisinde özgün kimliğini bozan ilaveleri kaldırarak gerçek mimari karakterini yeniden ortaya çıkaracağız. Şehrimizin tarihi adasını kapsayan önemli bir proje üzerinde çalıştığımızı ve yakında hemşehrilerimiz ile paylaşacağımızı da ifade etmek isterim. Şehrimizin her köşesinde geçmişimizi koruyan, geleceğimizi inşa eden çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki güçlü bir gelecek, köklerine sahip çıkan şehircilikle mümkün."

Tamamlandığında Kahramanmaraş’ın kültürel hafızasına ve turizmine büyük bir değer katacak olan Çiftaslan Konağı, kentin turizm rotasında da önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelecek.