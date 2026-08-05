Şehir genelinde artan araç trafiğine kalıcı çözümler üretmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kritik bir projeyi daha hayata geçiriyor. Şehrin en yoğun arterlerinin kesişim noktasında yer alan Tevfik Kadıoğlu Kavşağı, hazırlanan kapsamlı düzenleme projesiyle baştan sona yenileniyor.

Ulaşım Master Planı esas alınarak hazırlanan proje; Tevfik Kadıoğlu Bulvarı, Rafet Efendi Caddesi, Trabzon Bulvarı, Lütfi Köker Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve Hacı Murat Caddesi'ni birbirine bağlayan noktadaki trafik yükünü büyük ölçüde hafifletecek.

Dönel Ada Kaldırılıyor, Bekleme Süresi 22 Saniyeye İniyor

Mevcut trafik hacmini karşılamakta yetersiz kalan dönel adanın kaldırılmasıyla birlikte kavşak geometrisi tamamen yeniden şekillendirilecek. Yapılacak bu kritik hamle ile:

Mevcut durumda ortalama 91 saniye olan bekleme süresi 22 saniyeye indirilecek.

Trafik akışındaki gecikmeler iki kat azaltılarak akıcılık maksimum seviyeye çıkarılacak.

Trabzon Bulvarı’ndan Lütfi Köker Bulvarı istikameti ile Lütfi Köker Bulvarı’ndan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’na sağa serbest dönüş imkânı oluşturulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayser Çalık Ortaokulu Şehitlerinin Aileleriyle Bir Araya Geldi İçeriği Görüntüle

Şerit Kapasiteleri Artırılıyor ve Yeni Düzenlemeler Yapılıyor

Kavşağa bağlanan altı ana arterin tamamında iniş ve çıkış şeritleri yeniden düzenlenerek araç depolama kapasiteleri artırılacak. Bu sayede kavşak girişlerinde yaşanan yığılmaların ve kuyrukların önüne geçilecek.

Öte yandan, projenin diğer detayları arasında şu önemli adımlar yer alıyor:

Namık Kemal Mahallesi Girişi: Kavşaktan mahalle yönüne gidiş güzergâhı tek yön olarak planlanarak mahalle girişindeki trafik yoğunluğu kontrol altına alınacak.

Güvenlik ve Çevre: Araç ve yaya güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılacağı projede, zorunlu olarak kaldırılan ağaçların yerine yenileri dikilerek modern bir peyzaj çalışması gerçekleştirilecek.

Tamamlandığında yüksek kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak olan Tevfik Kadıoğlu Kavşağı, Kahramanmaraş'ta sürücülere konforlu, güvenli ve kesintisiz bir sürüş deneyimi sunacak.