Kahramanmaraş Şehitlerinin Aileleri Beştepe’de Ağırlandı

Türkiye'yi ve özellikle Kahramanmaraş'ı derin bir yasa boğan Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki elim saldırının ardından, devletin zirvesinden acılı ailelere kucak açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıda şehit düşen fedakar öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin kıymetli ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir etti.

Büyük bir üzüntünün ve taziye atmosferinin hakim olduğu kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ailelerle tek tek ilgilenerek başsağlığı dileklerini iletti ve yaşanan büyük acıyı paylaştı.

Geniş Katılımlı Kabulde Güçlü Destek Mesajı

Beştepe'de gerçekleştirilen bu anlamlı ve hüzünlü buluşmada, devletin ilgili tüm kademeleri ve Kahramanmaraş protokolü tam kadro hazır bulundu. Kabulde yer alan isimler arasında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 66.Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, İrfan Karatutlu, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül yer aldı.

"Her Zaman Yanınızdayız" Vurgusu

Acılı ailelerin feryatlarına kulak veren ve her biriyle ayrı ayrı görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin tüm imkanları ve şefkatiyle her zaman şehit ailelerinin arkasında duracağını belirtti. Yaşanan bu büyük kaybın telafisi olmadığını ancak devlet olarak milletin ortak acısının paylaşıldığını ifade eden Erdoğan, şehit öğretmen Ayla Kara'ya ve hayatını kaybeden 9 öğrenciye bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Kahramanmaraş halkına sabır ve başsağlığı diledi.