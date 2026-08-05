Kahramanmaraş'ta Müzik Dolu Akşam: Fuar Alanı Tıklım Tıklım Doldu

Kahramanmaraş'ta eğlencenin ve kültürün buluşma noktası olan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, her gün binlerce vatandaşı ağırlamaya devam ediyor. Etkinliklerin dördüncü gününde sahne alan ve son dönemin en popüler rock grupları arasında yer alan Dedublüman, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde müzik ziyafeti sundu.

Şehrin dört bir yanından akın eden vatandaşlar, konserin yapılacağı alanı saatler öncesinden doldururken, gençlerin ve ailelerin oluşturduğu kalabalık dikkatlerden kaçmadı.

Şarkılar Kahramanmaraş'ta Yankılandı

Konserin başlamasıyla birlikte en sevilen parçalarını arka arkaya sıralayan grup, performansıyla katılımcılara adrenalin dolu anlar yaşattı. Kahramanmaraşlı müzikseverlerin şarkılara adeta dev bir koro ortaya koyarak eşlik etmesi, hem grubu hem de izleyicileri duygulandırdı.

Konser sonunda sahneden hemşehrilerimize teşekkür eden grup üyeleri, Kahramanmaraş'ta gösterilen bu yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Ailecek Fuardayız" Sloganıyla Eğlence Sürüyor

Yalnızca konserlerle değil, her yaştan vatandaşa hitap eden zengin içeriğiyle dikkat çeken organizasyon, şehre ayrı bir hareketlilik kazandırdı. "Ailecek Fuardayız" temasıyla kapılarını açan dev organizasyon, 31 Ağustos'a kadar sürpriz etkinlikler, konserler ve dopdolu içeriklerle Kahramanmaraşlıları ağırlamaya devam edecek. Şehirde yaz akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen fuar, tüm hızıyla ziyaretçilerini bekliyor.