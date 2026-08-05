KMTSO’nun 6 Şubat depremlerinin ardından yürüttüğü özverili çalışmalar ve iş dünyasının güçlü desteğiyle yeniden inşa edilen yeni hizmet binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kent protokolü ve iş dünyasının yoğun katılım gösterdiği törende; kamu, yerel yönetimler, siyaset, akademi, iş dünyası ve sivil toplum camiasından çok sayıda davetli ile KMTSO’nun kurul ve komite üyeleri bir araya geldi. Tören, Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkma iradesinin ve geleceğe duyduğu güçlü güvenin anlamlı bir göstergesi oldu.

Kahramanmaraş’ın Geleceğine Güçlü Bir Yatırım

Modern mimarisi, teknolojik altyapısı ve iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek hizmet alanlarıyla dikkat çeken yeni bina, yalnızca KMTSO’nun hizmet merkezi değil, aynı zamanda şehrin üretim, yatırım, ihracat ve girişimcilik vizyonunun yeni buluşma noktası olacak.

Yeni hizmet binasında, üyelerin işlemlerini daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirebileceği hizmet birimlerinin yanı sıra toplantı, eğitim, proje, danışmanlık ve iş geliştirme faaliyetlerine yönelik modern alanlar da bulunuyor. Bina, Kahramanmaraş iş dünyasının ulusal ve uluslararası pazarlardaki gücünü artıracak projelere ve yeni iş birliklerine ev sahipliği yapacak.

Hisarcıklıoğlu: “Kahramanmaraş, Türkiye Ekonomisinin Lokomotif Şehirlerinden Biridir”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş’ta bulunmaktan büyük bir onur duyduğunu belirterek, “Kahramanların ve vatanseverlerin memleketi Maraş’ta bizleri muhabbetle bağrınıza bastınız. İstiklal Harbi’nin kahraman şehri; Sütçü İmam’ın, Rıdvan Hoca’nın, Senem Ayşe’nin, Necip Fazıl’ın ve Yedi Güzel Adam’ın vatanında bulunmaktan şeref duyuyorum.” dedi.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Hisarcıklıoğlu, depremde ailesiyle birlikte yaşamını yitiren KMTSO’nun merhum Genel Sekreteri Yılmaz Ülker ile TOBB Yönetim Kurulunda birlikte görev yaptığı merhum Mehmet Balduk’u da minnet ve dualarla yâd etti.

Kahramanmaraş’a 18’inci kez geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, şehrin Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında yer alan 16 firması, iki üniversitesi ve güçlü üretim altyapısıyla ülke ekonomisinde önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Kahramanmaraş; tekstil, iplik, metal mutfak eşyaları, kâğıt, çimento, gıda ve tarım sektörlerinde güçlü bir üretim kültürüne sahiptir. TUSAŞ yatırımıyla birlikte savunma sanayisine de Kahramanmaraş’ın damgası vurulacaktır.” ifadelerini kullandı.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ile Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz’ün şehrin sorunlarını Ankara’da güçlü şekilde temsil ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Mustafa Başkanımız üyelerimizin dertlerine tercüman oluyor ve çözüm için büyük gayret gösteriyor. Kahramanmaraş’taki oda ve borsalarımız, üyelerine Avrupa standartlarında, beş yıldızlı hizmet sunuyor.” diye konuştu.

KMTSO Yeni Hizmet Binası’nın şehrin geleceğine yapılmış önemli bir yatırım olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Yeni hizmet binası bir vizyon işidir. Üyesine en kaliteli hizmeti sunmayı ve şehrini zenginleştirmeyi amaçlayan çağdaş bir yönetim anlayışının eseridir. Bu güçlü vizyondan dolayı Mustafa kardeşimi, yönetimini, meclisini ve tüm çalışma arkadaşlarını yürekten kutluyorum.” dedi.

İş dünyasının finansmana erişim, yüksek faiz, kredi kısıtlamaları ve ihracatta rekabet kaybı gibi önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, bu sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlara aktardıklarını söyledi. TOBB’un girişimleri sonucunda KGF kefaletli TOBB Nefes Kredilerinin yeniden başlatıldığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, reel sektöre yönelik desteklerin artırılması için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Hisarcıklıoğlu sözlerini, “Ben asla umutsuz değilim; girişimci umutsuz olamaz. Birlik ve beraberlik içinde, istişareden ve ortak akıldan ayrılmadan bu zorlukları aşacağız. İnşallah Kahramanmaraş; ticarette, tarımda, sanayide ve ihracatta çok daha büyük başarılara imza atacaktır.” ifadeleriyle tamamladı.

Öksüz: “Bu Eser, İş Dünyamızın Birlik ve Dayanışmasının Simgesidir”

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının 100 yıllık tarihi boyunca şehrin ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti. Odanın kurulduğu günden bu yana tüccar ve sanayicilerin ortak sesi olduğunu ifade eden Öksüz, KMTSO’nun üretim, yatırım, ihracat ve istihdamın geliştirilmesine yönelik çalışmalarıyla Kahramanmaraş ekonomisine öncülük ettiğini söyledi.

6 Şubat depremlerinin ardından iş dünyasının sergilediği dayanışmanın, şehrin yeniden ayağa kalkma sürecine önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Öksüz, yeni hizmet binasının bu azmin ve ortak iradenin kalıcı bir eseri olduğunu dile getirdi.

Öksüz, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni hizmet binamız, yalnızca fiziki bir yapı değil; Kahramanmaraş iş dünyasının birlik ve beraberlik ruhunun somut bir ifadesidir. Şehrimizin yaşadığı büyük felaketin ardından böylesine anlamlı bir eseri Odamızın 100’üncü yılında hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.



Buluntu: “Bu Bina, Bir Şehrin Yeniden Ayağa Kalkma İradesidir”

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Odanın 100 yıllık kurumsal birikimini geleceğe taşıyacak yeni hizmet binasını açmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Yeni binanın, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ın ortaya koyduğu azim ve yeniden yapılanma mücadelesinin en önemli sembollerinden biri olduğunu belirten Buluntu, şunları kaydetti: “Bugün yalnızca yeni hizmet binamızın kapılarını açmıyoruz. Kahramanmaraş iş dünyasının umudunu, kararlılığını ve geleceğe olan inancını da yeniden yükseltiyoruz. Depremlerin ardından büyük acılar yaşadık, önemli kayıplar verdik. Ancak hiçbir zaman üretmekten, çalışmaktan ve şehrimizi yeniden ayağa kaldırma hedefimizden vazgeçmedik.”

KMTSO’nun 1926 yılında başlayan hizmet yolculuğunun yeni dönemde daha güçlü bir vizyonla devam edeceğini vurgulayan Buluntu, “Yaklaşık 184 milyon TL toplam maliyetle hayata geçirilen yeni hizmet binamız; üyelerimize daha nitelikli hizmet sunacağımız, yeni projeler geliştireceğimiz, yatırımcıları şehrimizle buluşturacağımız ve Kahramanmaraş ekonomisini geleceğe taşıyacak çalışmalar yürüteceğimiz bir merkez olacaktır. Bu eser, Odamızın 100’üncü yılında Kahramanmaraş’a sunduğu kalıcı bir armağandır.” dedi.

“Kahramanmaraş’ın Yeni Yüzyılını Birlikte İnşa Edeceğiz”

Kahramanmaraş’ın sanayi, ticaret, ihracat ve istihdam kapasitesini daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirten Buluntu, yeni hizmet binasının şehir ekonomisinin dönüşümünde önemli bir rol üstleneceğini söyledi.

Buluntu, “Yeni hizmet binamızdan yükselecek her proje, her fikir ve her iş birliği Kahramanmaraş’ın kalkınmasına hizmet edecektir. Geleneksel sektörlerimizin gücünü korurken savunma sanayii, havacılık, ileri teknoloji, dijital dönüşüm, yeşil üretim ve yüksek katma değerli ihracat alanlarında şehrimizi daha güçlü bir konuma taşıyacağız. Kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz ve iş dünyamızla birlikte Kahramanmaraş’ın yeni yüzyılını inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yeni hizmet binasının yapımına destek veren kurum, kuruluş ve iş dünyası temsilcilerine teşekkür eden Buluntu, sözlerini şöyle tamamladı: “Yeni hizmet binamızın şehrimize kazandırılmasına katkı sunan başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımıza, sanayicilerimize, iş insanlarımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Kahramanmaraş protokolümüze, iş dünyamızın değerli temsilcilerine, Yüksek İstişare Kurulu, Meclis ve Meslek Komitesi üyelerimize ve bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum. Yeni hizmet binamızın şehrimize, üyelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Bir Asırlık Birikim, Yeni Bir Döneme Kapı Araladı

Konuşmaların ardından, KMTSO Yeni Hizmet Binası’nın inşa sürecine destek ve katkı sunan kişi ve kuruluşlara teşekkür plaketleri takdim edildi. KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ve Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz de günün anlam ve önemine binaen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na hediye takdiminde bulundu.

Ardından Hisarcıklıoğlu ve protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesilerek yeni hizmet binası resmen hizmete açıldı. Açılışın ardından Kahramanmaraş’ın simge lezzeti Maraş dondurmasını kesen Hisarcıklıoğlu, beraberindeki heyetle binanın hizmet birimleri ile çalışma alanlarını inceleyerek yürütülecek faaliyetler hakkında bilgi aldı.

KMTSO’nun 100 yıllık kurumsal mirasını modern hizmet anlayışıyla buluşturan yeni hizmet binası, Kahramanmaraş’ın ekonomik kalkınma yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Tören, günün anısına gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.