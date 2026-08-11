Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından “Ailecek Fuardayız” temasıyla düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, konser programlarıyla vatandaşları buluşturmaya devam ediyor.

Fuarın dikkat çeken etkinliklerinden biri de 12 Ağustos Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek Aydilge konseri olacak. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Aydilge, KAFUM Fuar Alanı’nda saat 21.30’da sahneye çıkacak.

Aydilge’den Kahramanmaraş’ta Müzik Şöleni

Kendine özgü müzik tarzı ve enerjik sahne performansıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Aydilge, Kahramanmaraşlı müzikseverler için sevilen eserlerini seslendirecek.

Sanatçının repertuvarında “Aşk Paylaşılmaz”, “Kiralık Aşk” ve “Yangın Var” gibi sevilen şarkılarının yanı sıra farklı dönemlerden eserlerin de yer alması bekleniyor.

Kahramanmaraşlı vatandaşların yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgi göstermesi beklenen konser, Ağustos Fuarı’nın hareketli etkinlik takvimine renk katacak.

KAFUM’da 12 Ağustos Akşamı Müzik Coşkusu

Kültür, sanat, eğlence ve sosyal etkinlikleri bir araya getiren Ağustos Fuarı, özellikle akşam saatlerinde yoğun ziyaretçi hareketliliğine sahne oluyor.

12 Ağustos Çarşamba günü saat 21.30’da KAFUM’da gerçekleşecek Aydilge konseriyle fuar alanında müzik ve eğlence dolu bir akşam yaşanacak. Büyükşehir Belediyesi, tüm Kahramanmaraşlıları ücretsiz konsere davet etti.