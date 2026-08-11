Kahramanmaraş’ta altın piyasasının önemli merkezlerinden biri olan Kapalı çarşı girişi bölgesinde kuyumcuların güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle düğün sezonunun hareketlendiği yaz döneminde çeyrek, yarım ve tam altına olan ilgi devam ederken, fiyatlardaki değişimler de merak konusu oluyor.
Güncel fiyat tablosunda yeni tarihli altınlar için alış ve satış rakamları dikkat çekiyor.
Kahramanmaraş Kapalı Çarşı Güncel Altın Fiyatları
Paylaşılan güncel fiyat tablosuna göre Kahramanmaraş Kapalı Çarşı’da yeni tarihli altınların fiyatları şöyle:
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|Büyük Altın
|108.600 TL
|111.600 TL
|Tam Altın
|43.440 TL
|44.640 TL
|Yarım Altın
|21.720 TL
|22.320 TL
|Çeyrek Altın
|10.860 TL
|11.160 TL
Tabloda ayrıca eski tarihli altınlar için alış fiyatları da yer aldı. Buna göre eski tarihli büyük altın 105.100 TL, tam altın 42.040 TL, yarım altın 21.020 TL, çeyrek altın ise 10.510 TL seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek Altın Kahramanmaraş’ta 11 Bin TL’yi Aştı
Vatandaşların özellikle düğün ve özel günlerde en fazla tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altının yeni tarihli satış fiyatı 11.160 TL olarak görülüyor. Yeni tarihli çeyrek altında alış ile satış arasında 300 TL'lik fark bulunuyor. Eski tarihli çeyrek altının alış fiyatı ise 10.510 TL seviyesinde.
Kahramanmaraş’ta Altın Fiyatları Yakından Takip Ediliyor
Kahramanmaraş’ın tarihi çarşı bölgesi, kentte kuyumculuk ve altın ticaretinin önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Tarihi Kapalı Çarşı da kentin ticari ve kültürel yaşamında önemli bir yere sahip.
Özellikle düğün sezonunda vatandaşların “Kahramanmaraş altın fiyatları”, “Kapalı Çarşı çeyrek altın fiyatı”, “Kahramanmaraş çeyrek altın ne kadar?” gibi aramalarla güncel rakamları takip ettiği görülüyor.
Not: Fiyatlar görselde yer alan güncel tablo esas alınarak hazırlanmıştır; kuyumculardaki anlık alış-satış fiyatlarında farklılık olabilir.