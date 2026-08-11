Kahramanmaraş’ta altın piyasasının önemli merkezlerinden biri olan Kapalı çarşı girişi bölgesinde kuyumcuların güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle düğün sezonunun hareketlendiği yaz döneminde çeyrek, yarım ve tam altına olan ilgi devam ederken, fiyatlardaki değişimler de merak konusu oluyor.

Güncel fiyat tablosunda yeni tarihli altınlar için alış ve satış rakamları dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş Kapalı Çarşı Güncel Altın Fiyatları

Paylaşılan güncel fiyat tablosuna göre Kahramanmaraş Kapalı Çarşı’da yeni tarihli altınların fiyatları şöyle:

Altın Türü Alış Satış Büyük Altın 108.600 TL 111.600 TL Tam Altın 43.440 TL 44.640 TL Yarım Altın 21.720 TL 22.320 TL Çeyrek Altın 10.860 TL 11.160 TL

Tabloda ayrıca eski tarihli altınlar için alış fiyatları da yer aldı. Buna göre eski tarihli büyük altın 105.100 TL, tam altın 42.040 TL, yarım altın 21.020 TL, çeyrek altın ise 10.510 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek Altın Kahramanmaraş’ta 11 Bin TL’yi Aştı

Vatandaşların özellikle düğün ve özel günlerde en fazla tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altının yeni tarihli satış fiyatı 11.160 TL olarak görülüyor. Yeni tarihli çeyrek altında alış ile satış arasında 300 TL'lik fark bulunuyor. Eski tarihli çeyrek altının alış fiyatı ise 10.510 TL seviyesinde.

Kahramanmaraş’ta Altın Fiyatları Yakından Takip Ediliyor

Kahramanmaraş’ın tarihi çarşı bölgesi, kentte kuyumculuk ve altın ticaretinin önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Tarihi Kapalı Çarşı da kentin ticari ve kültürel yaşamında önemli bir yere sahip.

Özellikle düğün sezonunda vatandaşların “Kahramanmaraş altın fiyatları”, “Kapalı Çarşı çeyrek altın fiyatı”, “Kahramanmaraş çeyrek altın ne kadar?” gibi aramalarla güncel rakamları takip ettiği görülüyor.

Not: Fiyatlar görselde yer alan güncel tablo esas alınarak hazırlanmıştır; kuyumculardaki anlık alış-satış fiyatlarında farklılık olabilir.