Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirmek, trafik akışını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda kentin en önemli arterlerinin kesişim noktasında yer alan Tevfik Kadıoğlu Kavşağı'nda trafik kapasitesini artırmaya yönelik dev bir düzenleme hayata geçiriliyor.

Tevfik Kadıoğlu Bulvarı, Rafet Efendi Caddesi, Trabzon Bulvarı, Lütfi Köker Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve Hacı Murat Caddesi’nin kesişiminde yer alan kavşak, yapılan modern dokunuşlarla yeniden şekilleniyor.

Yeni Trafik Düzeni ve Serbest Dönüş İmkânı

Proje kapsamında mevcut dönel ada kaldırılarak kavşak içerisindeki trafik hareketliliği baştan aşağı yeniden düzenlendi. Yeni sistemle araçların kavşaktan daha hızlı ve kontrollü geçmesi sağlanırken, gereksiz beklemelerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Çalışmalar çerçevesinde hayata geçirilen en önemli yeniliklerden biri de sağa dönüşler oldu:

Trabzon Bulvarı’ndan Lütfi Köker Bulvarı istikametine ,

Lütfi Köker Bulvarı’ndan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yönüne sağa serbest dönüş imkânı oluşturuldu.

Bu sayede özellikle yoğun saatlerde oluşan araç kuyruklarının minimuma indirilmesi hedefleniyor.

6 Ana Arterde Şeritler Yeniden Düzenleniyor

Kavşağın ulaşım kapasitesini maksimize etmek amacıyla, kavşağa bağlanan 6 ana arterin tamamında iniş ve çıkış şeritleri yeniden düzenleniyor. Yapılan şerit genişletme ve düzenleme çalışmalarıyla kavşak girişlerindeki araç depolama kapasiteleri artırılıyor. Bu hamle sayesinde yoğun saatlerde kollarında meydana gelen yığılmalar önlenecek ve sinyalizasyon sistemi çok daha etkin bir şekilde çalışacak.

Sürücülerin Bekleme Süresi 91 Saniyeden 22 Saniyeye Düşüyor

Projenin en dikkat çekici hedefi ise bekleme sürelerinde yaşanacak dramatik düşüş oldu. Mevcut durumda ortalama 91 saniye olan kavşaktaki bekleme süresinin, yeni düzenlemeyle birlikte 22 saniyeye düşürülmesi planlanıyor.

Bekleme sürelerinin azalmasıyla birlikte;

Sürücülerin yaşadığı zaman kaybının önüne geçilecek,

Dur-kalk trafiğinin azalması sayesinde yakıt tasarrufu sağlanacak,

Araçların çevreye saldığı egzoz emisyonları düşürülerek çevre dostu bir akış elde edilecek.

Ulaşım Güvenliği ve Yeşil Doku Bir Arada

Proje sadece trafik akışını hızlandırmakla kalmıyor; aynı zamanda araç ve yaya güvenliğini üst seviyeye çıkaracak düzenlemeleri de barındırıyor.