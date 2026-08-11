İl genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen kapsamlı çalışmaların detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Asayiş şube müdürlüğü ekipleri tarafından bir hafta boyunca gerçekleştirilen şok uygulamalarda toplam 31.136 şahsın sorgulaması yapıldı. Yapılan denetimler ve arama faaliyetleri neticesinde çeşitli suçlardan aranan 55 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 14 şahıs tutuklandı.

Gerçekleştirilen aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 7 adet kesici ve delici alet ile toplamda 140 adet müteferrik fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren narkotik ekipleri, bir hafta içerisinde 34 ayrı olay müdahale etti.

Operasyonlar kapsamında bağlantılı olduğu tespit edilen 38 şahıs yakalanarak gözaltına alındı; bunlardan 7 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetimlerde 26.094 adet sentetik ecza, 37 adet ecstasy ve captagon hap, 71,4 gram metamfetamin, 3,88 gram bonzai hammaddesi, 0,5 gram bonzai ile 0,48 gram esrar ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda yasa dışı ticaretin önüne geçildi.

Yapılan aramalarda 49 litre etil alkol, 390 adet makaron, 31 adet emtia ve elektronik emtia, 3 adet tarihi eser, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet sahte çek ve 80 adet fişek bulundu.

Olaylarla ilgili toplam 7 şahsa adli işlem uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 03 Ağustos - 09 Ağustos 2026 tarihleri arasında yoğun bir denetim maratonu gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 24.909 araç ve 1.856 motosiklet kontrol edilirken, 2.625 alkol denetimi yapıldı.

Kurallara uymayan sürücülere yönelik denetimlerde; belgesiz araç kullanan 270 sürücü, yüksek sesle müzik dinleyen 56 sürücü ve abartı egzoz kullanan 9 araç tespit edildi.

Denetimler sonucunda toplam 2.357 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, kusurlu bulunan 110 araç trafikten men edildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.