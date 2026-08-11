Uzman İsimlerden Kritik Uyarılar ve Bilgilendirmeler
Programın konukları olan Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Gürbüz ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Mehmet Raşit Ekici, trafik güvenliğinin sağlanmasında teknolojinin rolüne dikkat çekti.
Canlı yayında ele alınan başlıca konular şunlar oldu:
-
EDS Nasıl Çalışır?: Elektronik Denetleme Sistemi’nin işleyiş mekanizması ve denetim alanları detaylandırıldı.
-
Hangi İhlaller Tespit Ediliyor?: Sistem tarafından otomatik olarak tespit edilen kural ihlalleri ve sürücülerin en sık yaptığı hatalar aktarıldı.
-
Sürücülere Uyarılar ve Tavsiyeler: Trafik cezalarıyla karşılaşmamak ve güvenli bir yolculuk yapmak için sürücülerin dikkat etmesi gereken hususlar paylaşıldı.
Trafik kazalarının önlenmesi ve kurallara uyum bilincinin artırılması amacıyla uygulanan EDS hakkında merak edilen tüm soruların yanıt bulduğu program, izleyiciler için rehber niteliğinde bilgiler sundu.