Toplantıya AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Muhammed Burak Gül, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Basın toplantısında konuşan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül AK Parti’nin 14 Ağustos 2001’de kuruluşuyla başlayan siyasi süreci değerlendirdi. Açıklamada, partinin kuruluşundan yaklaşık 15 ay sonra 3 Kasım 2002 seçimlerinde tek başına iktidara geldiği hatırlatıldı.

Başkan Gül Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’de siyaset, ekonomi, eğitim, sağlık, ulaşım ve dış politika başta olmak üzere birçok alanda önemli değişikliklerin hayata geçirildiğini ifade etti.

Açıklamada, AK Parti’nin 25 yıllık süreçte milletin kendisine verdiği sorumluluğu taşıdığı belirtilerek, Türkiye’nin büyümesi ve kalkınması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Programda siyasi vesayetin geriletilmesi, demokratikleşme adımları ile temel hak ve özgürlüklere yönelik düzenlemeler de gündeme getirildi. Başörtüsü yasağının kaldırılması ve üniversiteye girişte uygulanan katsayı sisteminin sona erdirilmesi bu dönemin önemli düzenlemeleri arasında gösterildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yılın ardından yeniden ibadete açılmasının da Türkiye’nin kendi kararlarını alma iradesinin göstergelerinden biri olduğu ifade edildi.

AK Parti hükümetleri döneminde sağlık, eğitim, sosyal destek, konut ve ulaşım alanlarında yapılan yatırımlara ilişkin bilgiler paylaşıldı. Şehir hastaneleri, yeni üniversiteler, TOKİ konutları ve sosyal destek uygulamalarının toplumun farklı kesimlerine yönelik hizmet kapasitesini artırdığı belirtildi.

Ulaşım yatırımları kapsamında Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve İstanbul Havalimanı gibi projelere dikkat çekildi.

6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş başta olmak üzere afet bölgesindeki şehirlerde yürütülen yeniden inşa çalışmalarının da sürdüğü belirtildi. Yeni yapılaşmada daha güvenli ve dirençli şehirlerin oluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Basın açıklamasında Türkiye’nin savunma sanayii ve teknoloji alanındaki yatırımları da değerlendirildi. Togg, Bayraktar TB2, Akıncı, Anka, Kızılelma, HÜRJET, KAAN, ATAK, Gökbey, TCG Anadolu ve ALTAY gibi projelerin yerli üretim kapasitesinin gelişimine katkı sağladığı ifade edildi.

Türkiye’nin ilk astronotunu uzaya göndermesi ve ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın uzaya gönderilmesi de teknoloji alanındaki çalışmalar arasında gösterildi.

Enerji yatırımlarına ilişkin bölümde ise Karadeniz doğal gazı, Gabar petrolü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali projelerinin enerjide dışa bağımlılığın azaltılması hedefi doğrultusunda önemli olduğu belirtildi.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde, Türkiye’nin 2002 yılında yaklaşık 36 milyar dolar olan ihracatının 270 milyar doların üzerine çıktığı ifade edildi. Üretim, ihracat ve istihdam kapasitesinin geliştirilmesine yönelik politikaların devam ettiği kaydedildi.

Dış politikada ise Türkiye’nin bölgesel ve küresel gelişmelerde daha etkin rol üstlendiği, kendi kararlarını alan ve uluslararası alanda etkinliğini artıran bir ülke konumuna geldiği görüşü paylaşıldı.

Açıklamada AK Parti’nin 11 milyon 709 bin 913 üyeye sahip olduğu belirtilirken, parti teşkilatlarında kuruluşundan bugüne görev yapan isimlere teşekkür edildi.

AK Parti’nin gelecek dönem hedefleri arasında Türkiye Yüzyılı vizyonu, terörsüz Türkiye hedefinin kalıcı hale getirilmesi, demokratik standartların yükseltilmesi, yüksek teknolojide öncü bir ekonomi oluşturulması ile enerji ve savunma sanayiinde bağımsızlığın güçlendirilmesi gösterildi.

AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında 81 ilde düzenlenen etkinliklerin, 14 Ağustos 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek programla devam edeceği bildirildi.