Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların içme suyu hizmetinden kesintisiz, sağlıklı ve verimli bir şekilde faydalanabilmesi amacıyla yazılı bir açıklama yaptı. Şehir şebekesinden bina girişlerine suyun normal debi ve basınçla ulaştırılmaya devam edildiği vurgulanırken, üst katlarda yaşanan su sorunlarına karşı bina sakinleri uyarıldı.

Su Basıncı Düşüklüğünün Asıl Sebebi Ne?

Son dönemde artan şikayetler üzerine yapılan incelemelerde, şebeke basıncında bir sorun bulunmadığı ancak yüksek katlı yapılarda suyun üst katlara çıkmasında sıkıntılar yaşandığı belirtildi.

KASKİ yetkilileri, bu sorunun temel kaynağının bina içi altyapı eksiklikleri olduğunu belirterek şu noktalara dikkat çekti:

Hidrofor Zorunluluğu: Yüksek katlı binalarda suyun tüm dairelere yeterli basınçla ulaşabilmesi için mutlaka bir hidrofor sisteminin bulunması ve aktif olarak çalışması gerekiyor.

Yetersiz Kapasite: Binada hidroforun bulunmaması, mevcut sistemin kapasitesinin binaya yetersiz gelmesi veya cihazların arızalı olması üst katlarda basınç kaybına ve su kesintilerine yol açıyor. Kahramanmaraş Stadyumu Hızla Yükseliyor! 17 Bin 500 Kişilik Yeni Statta Son Durum İçeriği Görüntüle

Vatandaşlara "İç Tesisatınızı Kontrol Ettirin" Çağrısı

Üst katlarda su basıncı sorunu yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilk olarak bina içi tesisatlarını ve hidrofor sistemlerini gözden geçirmesi gerektiği ifade edildi. Bina içerisindeki basınç dengesinin doğru kurulmasının, suyun üst katlara istenen seviyede ulaşmasında belirleyici rol oynadığı aktarıldı.

KASKİ, şebeke ile bina içi tesisat arasındaki işleyişin doğru anlaşılmasının, yaşanan aksaklıkların kaynağını çok daha hızlı belirleyeceğini ve doğru çözümlerin uygulanmasını sağlayacağını belirterek bilgilendirme çalışmalarının aralıksız süreceğini kaydetti.