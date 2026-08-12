Kahramanmaraş’ta yaz sıcakları etkisini sürdürürken, önümüzdeki 5 güne ilişkin hava tahmini kentte yaşayan vatandaşlar için dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. Meteoroloji tahminlerine göre kentte sıcaklıklar perşembe günü yeniden 40 derece seviyesine ulaşacak. Ancak sıcak hava uzun süre etkili olmayacak. Cuma gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağış ihtimali devreye girerken, sıcaklıklarda da kademeli düşüş yaşanacak.

Özellikle hafta sonu için yapılan tahminlerde yağış ihtimali ve yüksek nem oranları dikkat çekiyor.

13 Ağustos Perşembe: Sıcaklık 40 derece

5 günlük tahminin ilk günü olan 13 Ağustos Perşembe, Kahramanmaraş'ta haftanın en sıcak günlerinden biri olacak. Kent genelinde sıcaklığın en düşük 24, en yüksek 40 derece olması bekleniyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklığın 40 dereceye yaklaşması nedeniyle vatandaşların güneşin en etkili olduğu saatlerde dikkatli olması önem taşıyor.

14 Ağustos Cuma: Yağış ihtimali başlıyor

14 Ağustos Cuma günü sıcaklıkta küçük bir düşüş yaşanacak. Termometrelerin en düşük 24 dereceyi, en yüksek ise 38 dereceyi göstermesi bekleniyor. Ancak cuma günü tahmin haritasında gök gürültülü sağanak yağış ihtimali öne çıkıyor.

Nem oranının yüzde 21 ile 87 arasında seyretmesi beklenirken, rüzgarın hızının saatte 14 kilometre civarında olması öngörülüyor. Bu nedenle özellikle açık alanda işi olan vatandaşların gün içerisinde hava durumunu takip etmesi önem taşıyor.

15 Ağustos Cumartesi: Sıcaklık 35 dereceye geriliyor

Hafta sonunun ilk günü olan 15 Ağustos Cumartesi günü Kahramanmaraş'ta sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. Tahminlere göre en düşük sıcaklık 24 derece, en yüksek sıcaklık ise 35 derece olacak.

Cumartesi günü de gök gürültülü sağanak ihtimali bulunuyor. Ancak sıcaklığın düşmesine rağmen yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın vatandaşları bunaltabileceği değerlendiriliyor.

16 Ağustos Pazar: Yağış ihtimali sürüyor

16 Ağustos Pazar günü Kahramanmaraş'ta sıcaklıkların biraz daha gerilemesi bekleniyor. Kentte en düşük sıcaklığın 23 derece, en yüksek sıcaklığın ise 33 derece olması tahmin ediliyor. Pazar günü de gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor.

17 Ağustos Pazartesi: Sıcaklık 33 derece

5 günlük tahminin son günü olan 17 Ağustos Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta sıcaklıkların 33 derece seviyesinde kalması bekleniyor. Tahminlere göre gece ve sabah saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar düşerken, gün içerisinde en yüksek sıcaklık 33 derece olacak.

Gök gürültülü sağanak ihtimalinin pazartesi günü de devam etmesi bekleniyor. Nem oranının yüzde 34 ile 94 arasında olması, havanın zaman zaman bunaltıcı hissedilmesine neden olabilir.

Özellikle cuma gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağış ihtimalinin ortaya çıkması, kentte son günlerde etkili olan kavurucu sıcakların ardından hava koşullarında önemli bir değişim yaşanacağına işaret ediyor.