Çeşitli programlar kapsamında Kahramanmaraş'ı ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Küresel dengelerin değiştiği bir dönemde imzalanan savunma iş birliklerinin ve Türkiye'nin artan bölgesel gücünün hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

"Mekke Ortak Savunma Anlaşması Sadece Bölgesel Bir Güç Birliğidir"

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Öztürkler, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve vizyonuyla bu gelişen coğrafyada farklı dengelerin oluştuğu bu dünyada Mekke Anlaşması'nın imzalanmış olması önemlidir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nda bir güç birliği oluşuyor. Bu sadece askeri değil, birçok noktada da devam edecek bir güç birliğidir."

"Terörsüz Türkiye Vizyonu ve Güçlü Türkiye Kıbrıs'ın Güvencesidir"

Türkiye'nin terörle mücadelede kat ettiği mesafeye ve TBMM'de alınan kritik kararlara değinen Öztürkler, "Gelinen aşamada Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir şekilde ileriye doğru gidiyor ve bu noktada da Terörsüz Türkiye vizyonu önemliydi. Böylesi kritik hassas, böylesi büyük bir yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ciddi bir oy oranıyla geçmiş olmasını da alkışlamak gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye Her Zaman Kıbrıs Türk Halkının Yanında

20 Temmuz 1974'te Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin adaya gelmesiyle Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven içinde yaşamını sürdürdüğüne işaret eden Öztürkler, Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu belirtti.

Türkiye'nin son dönemde uluslararası alandaki konumunun da güçlendiğine dikkati çeken Öztürkler, NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinin bunun göstergelerinden biri olduğunu söyledi. Dünyada insan hakları ve hukukun yeterince dikkate alınmadığı bir dönemden geçildiğini ifade eden Öztürkler, "Artık güçlerin kurallarının hayat bulduğu bir dönem. Onun için Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü duruşu hem Türkiye Cumhuriyeti için hem de Kıbrıs Türk halkı için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Rum Yönetimi'nin Mayın Önerisini Reddetmesi Sürpriz Değil

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), BM'nin Kıbrıs'taki sınırların mayınlardan arındırılmasına yönelik önerisini reddetmesini değerlendiren Öztürkler, bunun kendileri için bir sürpriz olmadığının altını çizdi.

Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların hafifletilmesi ve kaldırılmasının zamanının geldiğini belirten Öztürkler, "Eğer BM ve dünya bugün sürdürülebilir, gerçekçi bir anlaşma istiyorsa, Kıbrıs Türk halkına karşı uygulanan haksız izolasyonları kaldırmakla işe başlanması gerekir." şeklinde konuştu.

Türk askerinin varlığı ve Türkiye'nin garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkı açısından tartışma konusu olamayacağını vurgulayan Öztürkler, Türkiye ile KKTC arasındaki bağların sarsılmaz ve kopmaz olduğunu söyledi. Öztürkler, sözlerini şöyle tamamladı:

"1974'ten itibaren Türk askeri adada olduğu için Türk askerinin gücü ve itici kuvvetinden dolayı Güney Kıbrıs ne kadar silahlanırsa silahlansın, ne kadar birçok ülkeyle silahlanma anlaşması yaparsa da yapsın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne el kaldırmaya gücü ve cesareti olamaz. Bu da aslında adadaki barışı sağlar."