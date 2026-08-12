Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, coşku dolu etkinlikleriyle tüm hızıyla devam ediyor. Fuarın 11'inci gününde KAFUM alanında sahne alan Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, Kahramanmaraşlılara unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.

Anadolu'nun ve Karadeniz'in Ezgileri KAFUM'da Yankılandı

Yaklaşık 2 saat süren konser boyunca sahne enerjisiyle göz dolduran Ekin Uzunlar, dinleyicilerine müzik ziyafeti sundu. Konserde yalnızca Karadeniz yöresine ait parçalara değil, Anadolu’nun farklı bölgelerinden seçkin eserlere de yer verildi.

Sanatçı; hafızalara kazınan “Yokluğunun Kefeni”, “Hüznün Gemileri”, “Mezara Kadar”, “Arpa Buğday Daneler”, “Nar Danesi”, “Öptüm Nefesinden”, “Geliyorum Yar” ve “Dağların Dumanı” gibi birbirinden değerli şarkılarını Kahramanmaraşlı hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

Kemençe Şov ve Horon Coşkusu

Gecenin en renkli ve hareketli anları ise Ekin Uzunlar’ın eşsiz kemençe performansı sırasında yaşandı. Kemençesiyle adeta devleşen ve sahne şovuyla büyüleyen sanatçı, izleyicilerden dakikalarca alkış aldı.

Hızlı ve hareketli parçaların çalınmasıyla birlikte fuar alanını dolduran vatandaşlar, kemençe sesine horon teperek eşlik etti. Kemençe ile horonun muhteşem uyumu, KAFUM'da renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu.

"Kahramanmaraş'ta Sahne Almak Çok Değerli"

Konser öncesinde basın mensuplarına ve katılımcılara duygusal açıklamalarda bulunan Ekin Uzunlar, Kahramanmaraş ile Trabzon arasındaki güçlü kardeşlik bağlarına vurgu yaptı.