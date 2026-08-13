Kahramanmaraş’ta bu yıl yoğun ilgi gören Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, konser programlarıyla da vatandaşları sevilen sanatçılarla buluşturmaya devam ediyor. Fuarın 12’nci gününde Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Aydilge, KAFUM Fuar Alanı’nda sahne aldı.

Sahneye çıkmasıyla birlikte alkış ve tezahüratlarla karşılanan sanatçı, güçlü sesi ve hareketli sahne performansıyla geceye damga vurdu.

Binlerce Kişi Şarkılara Eşlik Etti

Aydilge, konser boyunca sevilen şarkılarını Kahramanmaraşlı müzikseverler için seslendirdi. Fuar alanını dolduran binlerce kişi, sanatçının şarkılarına hep birlikte eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.

Konserde “Hayat Şaşırtır”, “Aşka Gel”, “Yangın Var”, “Yıldızların Altında”, “Sen Misin İlacım”, “Aşk Paylaşılmaz” ve “Yine Ben Aşık Oldum” gibi sevilen eserler seslendirildi.

Sanatçı, sahnedeki enerjisinin yanı sıra izleyicilerle kurduğu samimi iletişimle de büyük beğeni topladı.

“Kahramanmaraş’ı Çok Toparlanmış Buldum”

Konser öncesinde açıklamalarda bulunan Aydilge, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’a ilk kez geldiğini belirterek şehirde gördüğü değişime dikkat çekti.

Kahramanmaraşlıların yaşanan büyük acıların ardından şehri yeniden ayağa kaldırdığını ifade eden Aydilge, “Daha önce Kahramanmaraş’a iki defa gelmiştim, 6 Şubat depremleri sonrası ise ilk defa geliyorum. Maalesef 6 Şubat’ta çok büyük acılar yaşadık ama bunun üstesinden hep birlikte gelmeyi başardık. Kahramanmaraş’ı çok toparlanmış bir şekilde buldum. Buranın kahraman insanları kahramanca bu şehri ayağa kaldırdı. Bugün de Kahramanmaraşlı dinleyicilerimize muhteşem bir konser vereceğiz. Ağustos Fuarı gibi insanların aileleriyle, sevdikleriyle bir araya geldiği böylesine güzel bir organizasyonda sahne almak benim için ayrıca anlamlı. Bizi burada ağırlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ve gece boyunca enerjisini hiç kaybetmeyen tüm Kahramanmaraşlılara şimdiden çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ağustos Fuarı’nda Etkinlikler Sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, konserlerin yanı sıra farklı kültürel, sanatsal ve eğlence etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

KAFUM Fuar Alanı, özellikle konser günlerinde binlerce Kahramanmaraşlının buluşma noktası olurken, fuarın ilerleyen günlerinde de çeşitli etkinliklerin vatandaşlarla buluşturulması planlanıyor.