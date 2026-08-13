Kahramanmaraş'ta yaklaşan yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde velilerin merakla beklediği okul servis ücretleri netleşti. 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi için J plakalı okul servis araçlarının yeni fiyat tarifesi resmiyet kazandı.

Maliyetlerde yaşanan artışlar göz önünde bulundurularak servis ücretlerine yüzde 35 oranında bir artış yapıldı. Yeni tarifeye göre kilometre aralıklarına göre belirlenen aylık ücretler şu şekilde sıralandı: