Edinilen bilgilere göre olay, Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. 82 yaşındaki Bilal Kocakaya, mahallede yürüdüğü sırada aniden dengesini kaybederek Göksun Çayı'na düştü. Yaşlı adamın suya düştüğünü fark eden çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin su altındaki titiz çalışması sonucunda Kocakaya sudan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, talihsiz adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yeri incelemesinin ardından Bilal Kocakaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.