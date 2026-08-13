Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen’in başkanlık ettiği, Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda yatırım, ulaşım, imar ve sosyal destek başta olmak üzere 23 gündem maddesi karara bağlandı. Toplantıda, hayatını kaybeden CHP Meclis Üyesi Bünyamin Güneş Cerit dualarla anıldı.





2026 LGS ve YKS’de dereceye giren öğrencilere bir defaya mahsus nakdi destek verilmesi kararlaştırılırken, öğrenci servis ücretleri mesafeye göre 3 bin ila 3 bin 650 TL arasında belirlendi.





Ayrıca Onbaşı Osman Caddesi ve Yunus Emre Caddesi’nde cephe iyileştirme projesi yapılması kabul edildi.