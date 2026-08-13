"Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz!"

Kulüp Başkanı Mustafa Çakmak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada: "Çorum etabında geride kalan maçlar boyunca takımımızın ortaya koyduğu mücadeleyi ve çabayı gördük. Önümüzdeki süreçte eksiklerimizi kapatarak hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Muustafa Çakmak, müsabakaların ardından yayınladığı teşekkür mesajında: "Kulübümüze adını veren ve her zaman büyük bir özveriyle destek olan sponsorumuz Başkonuş Yaylası Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serhan Erdoğanyılmaz'a, turnuva boyunca takımımızın ulaşım desteğini sağlayarak her zaman yanımızda olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel'e, bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan teknik direktörümüz Gültekin Karasu ve yardımcılarına ve sahada ter döken tüm sporcularımıza yürekten teşekkür ederim." Ifadelerini kullandı.

​"Sporcularımızın azmi bizler için çok kıymetli!"

Teknik Direktör Gültekin Karasu ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada: "Sporcularımızın sahada gösterdiği mücadele ve azim bizler için çok kıymetli. 15 puanla ilk devreyi kapattık. Şimdi önümüzdeki süreci en iyi şekilde değerlendirip, Aralık ayındaki Antalya etabında hedefimizi daha yukarılara taşımak için çalışacağız."

Ligin ikinci devresi, 7-11 Aralık 2026 tarihleri arasında Antalya'da oynanarak tamamlanacak.