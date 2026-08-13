Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek Göksun Çayı’na düşen 82 yaşındaki Bilal Kocakaya, hayatını kaybetti.



Olay, Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüyen Bilal Kocakaya, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek Göksun Çayı’na düştü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Kocakaya’nın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kocakaya’nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.