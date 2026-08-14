Türkiye’nin ev sahipliğini üstleneceği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde hazırlıklar ve istişare toplantıları hız kazandı. Bu kapsamda Ankara'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum’un başkanlığında “COP31’e Giden Süreçte İklim Dirençli Şehirlerin Geliştirilmesi; Kaynak Verimliliğinden Kentsel Dirençliliğe” konulu geniş katılımlı bir istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in yanı sıra İLBANK ve Asya Kalkınma Bankası yetkilileri, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler temsilcileri, çok sayıda büyükşehir ve il belediye başkanı ile ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

İklim Değişikliği ve Kentsel Dayanıklılık Oturumları

Gerçekleştirilen oturumlarda, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin üstlendiği kritik roller ve şehirlerin afetlere karşı dayanıklılığının artırılması detaylı bir şekilde ele alındı. COP31 Eylem Gündemi’nin öncelikli başlıkları arasında yer alan;

İklim dirençli şehirlerin ölçeklendirilmesi,

Su, enerji ve atık yönetim sistemlerindeki yenilikçi çözümler,

Uluslararası iş birlikleri ve finansman mekanizmaları,

Yerel yönetimlerin proje geliştirme kapasitesinin artırılması konuları kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.

Bakan Murat Kurum: "Dirençli Şehirleri COP31'in Ana Başlığı Yaptık"

Toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, COP31 Eylem Gündemi'ni temiz enerji dönüşümünden yeşil sanayileşmeye, sıfır atıktan gıda güvenliğine kadar 10 ana başlık etrafında şekillendirdiklerini belirtti. Türkiye'nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı afetlerin yeni bir şehircilik anlayışını zorunlu kıldığını vurgulayan Kurum, kentsel dirençliliğin afet yönetimiyle bütünleşik ele alınması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Türkiye'nin 11 ilinde yürütülen deprem yeniden inşa çalışmalarının iklim dirençli şehirler için büyük bir dönüşüm fırsatı sunduğunu belirten Kurum, sıfır enerjili bina konseptiyle enerji tüketiminin yüzde 39, sera gazı emisyonlarının ise yüzde 38 oranında azaltıldığını kaydetti.

Başkan Fırat Görgel: "Kahramanmaraş'ı Geleceğe Hazırlıyoruz"

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de en büyük meselesi olduğunun altını çizdi.

Başkan Görgel açıklamasında şu ifadelere yer verdi: