Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik uzun süreli ve titiz bir çalışma yürüttü.

Çalışmalar sonucunda 11 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 243 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık 25 milyon TL piyasa değerinde olduğu belirtilirken, operasyonun Kahramanmaraş’ta tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu hap operasyonu olduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 Ağustos 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen şüphelilerden V.C.G. ve M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.Y. isimli şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, gençleri ve geleceği hedef alan uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.