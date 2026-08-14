Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim, spor, kültür ve sosyal yaşam alanlarında kendilerini en iyi şekilde geliştirebilmeleri için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in gençlerin sosyal ve sportif imkânlarını artırma hedefi doğrultusunda hayata geçirilen Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi, şehrin en önemli yatırımları arasında yerini almaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 4 bin metrekarelik kapalı kullanım alanına sahip olan ve 370 Milyon TL’lik bütçeyle inşa edilen bu dev kompleks, gençlerin farklı ilgi alanlarına hitap eden modern ve işlevsel yapısıyla göz dolduruyor.

Ana İmalatlarda Önemli Aşama Kaydedildi

Saha ekiplerinin yoğun mesaisiyle sürdürülen projede, yapı güvenliğini en üst düzeye çıkaracak çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Bu kapsamda:

Çelik konstrüksiyon ve betonarme imalatları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor.

Taşıyıcı sistemlerin güvenli ve dayanıklı olması amacıyla çeşitli bölümlerde demir donatı bağlama işlemleri gerçekleştiriliyor.

Binanın dış görünümünü şekillendirecek dış cephe uygulamaları hız kazandı.

İç mekânlarda ise elektrik, su ve doğalgaz altyapı tesisatlarının montaj işlemleri eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Gençlerin Çok Yönlü Gelişimi Desteklenecek

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi, yalnızca sportif faaliyetlerin yürütüldüğü bir alan olmanın çok ötesinde tasarlanıyor. Tesis tamamlandığında gençlerin boş zamanlarını verimli değerlendirebilecekleri, sosyal ve kültürel etkinliklere katılabilecekleri cazibe merkezi haline gelecek. Gençlerin kişisel gelişimlerini destekleyecek pek çok imkânı aynı çatı altında buluşturacak olan merkez, yerel yönetimlerin gençlik politikalarına da yön verecek nitelikte planlandı.

Türkiye'ye Örnek Olacak Bütüncül Bir Model

Erişilebilir ve bütüncül yapısıyla Türkiye genelinde örnek gösterilmesi beklenen Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi, modern fiziki altyapısıyla şehre yeni bir soluk getirecek. Başkan Fırat Görgel’in gençleri merkeze alan vizyoner hizmet anlayışıyla şekillenen bu dev yatırım, Kahramanmaraş'ın gençlik yatırımlarında yeni bir dönemin kapılarını aralarken, benzer çalışmalara da ilham kaynağı olacak.