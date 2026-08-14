Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde tüm hızıyla devam eden Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, kentin sosyal ve kültürel hayatına renk katmaya devam ediyor. Birbirinden özel etkinlikler, sergiler ve buluşmalarla ziyaretçilerini ağırlayan fuar, bu kez Türk pop rock müziğinin başarılı ve sevilen grubu Gripin'i müzikseverlerle buluşturuyor.

Gripin Sevilen Şarkılarını Kahramanmaraş İçin Seslendirecek

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan, kendine özgü tarzı ve güçlü sahne performansıyla adından sıkça söz ettiren Gripin grubu, Kahramanmaraşlı vatandaşlara unutulmaz bir yaz akşamı yaşatmaya hazırlanıyor.

Tarih: 15 Ağustos Cumartesi Ağustos Fuarı'nda Hatice Gökçeli ve Furkan Pehlivan 'dan Türkü Ziyafeti! İçeriği Görüntüle

Saat: 21.30

Yer: KAFUM (Kahramanmaraş Fuar Merkezi)

Uzun yıllardır dillerden düşmeyen en güzel şarkılarını Kahramanmaraşlı müzikseverler için seslendirecek olan grup, pop rock müziğin enerjisini KAFUM sahnesine taşıyacak.

Tüm Vatandaşlar Davetlidir

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, fuar kapsamındaki tüm etkinliklerin ve konserlerin büyük bir coşkuyla sürdüğü vurgulandı. Gripin konserine katılımın tamamen ücretsiz olduğu belirtilirken, bu coşkulu geceye tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi. Yaz akşamını müzik ve eğlenceyle taçlandırmak isteyen müzikseverlerin KAFUM'da buluşması bekleniyor.