Şehir genelinde güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım ağı oluşturmayı hedefleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Elbistan ilçesinin en önemli arterlerinden biri olan Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı yepyeni bir görünüme kavuşuyor. Pınarbaşı Mesire Alanı, çeşitli kamu kurumları ve kritik bir bağlantı noktası olan Malatya Yolu'na ulaşım sağlayan güzergâhta, toplam 2,6 kilometrelik yol yapım ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Asfalt Seriminde Yarı Yol Geride Kaldı

Ekiplerin yoğun mesaisiyle sürdürülen projede önemli bir aşama başarıyla geride bırakıldı. Günlük hayatı ve trafiği aksatmamak adına titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda bulvarın 1,3 kilometrelik bölümü çift yönlü olarak kaliteli sıcak asfaltla kaplanarak trafiğe açıldı.

Kalan 1,3 kilometrelik kısımda da iş makineleri ve saha ekipleri hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu etabın da tamamlanmasıyla birlikte, Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'nın mevcut ulaşım standardı en üst seviyeye taşınmış olacak.

Yalnızca Yol Değil, Yayalar İçin de Güvenli Alanlar Oluşturuluyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi projede yalnızca araç trafiğini değil, yaya güvenliğini ve konforunu da ön planda tutuyor. Asfalt serim işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından:

Vatandaşların rahatça yürüyebileceği modern yürüyüş yolları imal edilecek.

Güzergâh üzerindeki mevcut aydınlatma direkleri ve sistemleri modernize edilecek.

Özellikle akşam ve gece saatlerinde yayalar ve sürücüler için riskleri ortadan kaldıracak olan aydınlatma çalışmalarının ardından, yola son kat asfalt serimi yapılacak. Böylece bulvarın üstyapı kalitesi uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde hizmet verecek düzeye getirilecek.

Elbistan'a Modern Bir Ulaşım Aksı Kazandırılıyor

Tüm etapları tamamlandığında Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı; yenilenen sıcak asfaltı, pırıl pırıl aydınlatma sistemi ve güvenli yürüyüş yolları ile Elbistan halkına yakışır modern bir ulaşım aksı haline gelecek. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde başlattığı bu tür altyapı hamleleri, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.