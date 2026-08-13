



Edinilen bilgilere göre olay, Afşin’in Tanır Mahallesi’nde meydana geldi. V.K.’ye ait yaklaşık 350 koyunun merada otladığı sırada sürünün arasına kurt sürüsü girdi.



Kurtların saldırısı sonucu 70 koyunun telef olduğu öğrenildi. Mera alanının geniş olması nedeniyle saldırı sırasında diğer koyunların farklı yönlere kaçtığı belirtildi.



Yaşanan saldırı bölgede üzüntüye neden olurken, çok sayıda hayvanın telef olması koyun yetiştiricisini de mağdur etti.



Saldırının ardından meraya dağılan koyunların farklı bölgelere kaçtığı, yetiştiricinin ise kalan koyunları toplamaya çalıştığı öğrenildi.